6 settembre 2004: 16 anni fa rinasceva il Napoli con Aurelio De Laurentiis

Sedici anni fa, 6 settembre 2004, iniziava una nuova era per il Calcio Napoli. Dalle ceneri della Società Sportiva Calcio Napoli nasceva la Napoli Soccer di Aurelio De Laurentiis. Dopo il fallimento di agosto 2004, grazie al "Lodo Petrucci", la nuova squadra ripartì dalla Serie C. Fu una ripartenza da zero, come lo stesso De Laurentiis ammetterà più volte: "Non c’era più niente, nemmeno i palloni e le magliette. Ho dovuto rifondare tutto". Primi ds e allenatore furono Pierpaolo Marino e Giampiero Ventura. Un mercato difficile da completare in pochi giorni in deroga, l'argentino Roberto Sosa fu il primo acquisto. La squadra, dopo l'esonero di Ventura e con il nuovo tecnico Edy Reja, perse la finale playoff di C contro l'Avellino. Il Napoli però centrerà la promozione in B l'anno seguente e bisserà la promozione in massima Serie A nel 2007. Da lì una continua escalation che ha portato il club di De Laurentiis a vincere 3 Coppe Italia, 1 Supercoppa italiana e a sfiorare lo Scudetto nel 2018.