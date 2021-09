A Genova contando sul talismano Spalletti: una sola sconfitta in 16 precedenti con la Samp

La Sampdoria non è un avversario da sottovalutare, ma il Napoli potrà affidarsi anche al talismano Luciano Spalletti. L'allenatore di Certaldo ha sfidato 16 volte in carriera il sodalizio blucerchiato, ottenendo ben 11 successi e una sola sconfitta (con la Roma nel 2017), con quattro pareggi in mezzo.