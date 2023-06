ADL ed il nome giusto per il post-Spalletti: le piste più complesse e le alternative

Proseguono le particolari interviste di Aurelio De Laurentiis per il successore di Luciano Spalletti

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Proseguono le particolari interviste di Aurelio De Laurentiis per il successore di Luciano Spalletti. Il presidente del Napoli nell'ultima uscita ha parlato di una decina di profili sotto osservazione, accomunati dalla capacità di poter portare avanti il 4-3-3, ed il modus operandi è il solito: "Non mi lascio trasportare dal sentimentalismo, anche se sono sentimentale, perché devo essere razionale a mille e devo verificare, parlando, intervistando tutti per capire quello che può accadere. Certo posso anche sbagliare, per ora abbiamo sbagliato poche volte e spero che anche questa volta faremo centro", l'auspicio del numero uno del club partenopeo che così dà un senso anche ai tanti nomi circolati nell'ultimo periodo, quasi tutti contattati per una prima selezione.

Nuovo contatto

Nonostante le difficoltà, De Laurentiis non molla neanche la pista Julian Nagelsmann. Ieri Tmw ha raccontato di un nuovo contatto col tedesco per capire la possibilità di arrivare all'ex tecnico del Bayern dopo le difficoltà riscontrate per Luis Enrique. L'asticella di Nagelsmann però non sembra assolutamente inferiore a quella dello spagnolo.

Le piste più accreditate

Sicuramente quella che porta a Vincenzo Italiano, nonostante un altro anno di contratto con la Fiorentina e che deve giocarsi una finale di Conference League prima di ogni possibile contatto, oppure a Thiago Motta che pure il Bologna vorrebbe trattenere. Più difficile Sergio Conceicao, cercato da De Laurentiis già prima dell'arrivo di Spalletti. Pista alternativa, se non d'emergenza, quella di Rafa Benitez, vecchio amico di De Laurentiis.