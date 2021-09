ADL in pressing sull'Uefa: Spalletti rischia di non avere due big a Leicester

"Ho parlato con Marchetti dell'Uefa, mi ha rassenerato dicendomi che hanno girato il mio messaggio al governo inglese. Andrebbe fatto un discorso equiparato per tutti, ma ognuno gioca la sua partita. Se non dovessero convincersi per la Champions, speriamo che si convincano per giovedì", le parole di Aurelio De Laurentiis dopo la gara contro la Juventus. Il Napoli infatti è in attesa di una deroga del governo inglese per non perdere ulteriori pezzi (oltre agli infortunati Demme, Lobotka e Mertens sono acciaccati Insigne e Mario Rui) nella difficile trasferta di Leicester a causa delle restrizioni inglesi per poter entrare nel paese.

L'Inghilterra al momento ha un lungo elenco di paesi in "lista rossa" e chi proviene da quelle zone, o è passato da lì nei 10 giorni antecedenti all'arrivo, deve seguire una quarantena addirittura di 10 giorni. Questo scenario riguarda Victor Osimhen e David Ospina: l'attaccante è stato a Capo Verde, dove ha giocato martedì 7, meno di 10 giorni prima dell'arrivo a Leicester. Il portiere invece arriva dalla Colombia, altro paese in lista rossa. Ed il Napoli non ha un suo sostituto senza Meret ed il terzo portiere Marfella (fuori dalla lista Uefa perché non è un prodotto delle giovanili). Fuori anche Koulibaly, che ha giocato in Congo, ma lo sarebbe stato in ogni caso perché il senegalese è anche squalificato.