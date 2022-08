Aggressione Spalletti, il Tau Altopascio prende le distanze: “Non è un nostro tesserato”

"La società Academy Tau Altopascio comunica che il tifoso, protagonista della vicenda, non ha mai fatto parte dell'organigramma dello staff societario".

La Società sportiva Tau Calcio Altopascio ha pubblicato in merito alle ultime indiscrezioni legate al tifoso viola che ha provato a colpire Luciano Spalletti con uno schiaffo nella partita di domenica sera tra Fiorentina e Napoli: “In merito alle notizie apparse nelle ultime ore su numerosi organi di stampa, in seguito al diverbio avvenuto tra alcuni sostenitori della Fiorentina e il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, durante e al termine della gara di Serie A, la società Academy Tau Altopascio comunica che il tifoso, protagonista della vicenda, non ha mai fatto parte dell'organigramma dello staff societario, non è tesserato per la stagione in corso e non era in procinto di sottoscrivere un accordo di collaborazione. Il soggetto in questione non è di fatto accostabile in nessun modo alla società amaranto, come invece riportato dai media.

La società ha già richiesto la celere divulgazione della smentita a norma della legge sulla stampa, con stessa rilevanza e spazio della (falsa) notizia, poiché tali articoli ledono l'immagine dell'intera società, da sempre promotrice dei sani ed alti valori etici e morali legati allo sport. La società si riserva inoltre di valutare azioni legali a tutela e difesa della propria immagine pubblica.Con l'occasione si ribadisce inoltre la ferma volontà della società Academy Tau Altopascio per contribuire al miglioramento dei comportamenti sportivi, anche tramite un attento monitoraggio e formazione della moralità dei propri tesserati”.