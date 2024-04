Al via la Superleague Cup (c'è anche il Napoli): tutto quello da sapere sul torneo tra youtuber

La Superleague Cup è un torneo di calcio a 8 composto da sei squadre: Napoli, Milan, Boca Juniors, Al Nassr, Inter Miami e Real Madrid

La Superleague Cup è un torneo di calcio a 8 composto da sei squadre: Napoli, Milan, Boca Juniors, Al Nassr, Inter Miami e Real Madrid. La competizione si svolge in un girone unico, da cui le prime quattro passeranno alle fasi finali. Il torneo, con in palio 5000€, vedrà sfidarsi tra loro artisti e creators di YouTube ma in ogni match ci sarà un ospite speciale. Alla prima partita vinta dalla Napoli Creators per 4-1 sul Boca Juniors ha preso parte anche l'ex calciatore azzurro Antonio Floro Flores.