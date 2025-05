Ufficiale Napoli-Genoa, arbitra Piccinini con Aureliano al Var: la sestina completa

vedi letture

Sarà Marco Piccinini a dirigere Napoli-Genoa in programma domenica sera al Maradona. L'arbitro della sezione di Forlì sarà assistito da Perrotti e Mokhtar, con Feliciani come quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Aureliano, coadiuvato da Gariglio come AVAR.

NAPOLI – GENOA h. 20.45

PICCININI

PERROTTI – MOKHTAR

IV: FELICIANI

VAR: AURELIANO

AVAR: GARIGLIO