Prima pagina Tuttosport sull'impresa in Champions dei nerazzurri: "Interstellar"

"Interstellar". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che celebra la vittoria conquistata dall'Inter nella semifinale di ritorno della Champions League. I nerazzurri hanno battuto il Barcellona in un incontro decisivo, staccando il biglietto per un'altra finale dopo quella già disputata nel 2023.

L'Inter ha chiuso il primo tempo in vantaggio, sfruttando i gol di Lautaro e Calhanoglu. Il Barça nella ripresa ha accorciato con Eric Garcia, firmando il 2-2 con Dani Olmo.