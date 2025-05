Ultim'ora Sky - Lobotka resta in dubbio, ma ci sono segnali incoraggianti: le ultime di formazione

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Castel Volturno Francesco Modugno ha riferito le ultime di formazione in vista della sfida di domenica sera contro il Genoa: “C’è un dubbio relativo a Lobotka, che ha ancora una caviglia messa male, gonfia con i segni abbastanza chiari. Ci sono segnali incoraggianti, ma va monitorato nei prossimi giorni. C’è la volontà sua di esserci, giocatore che dà soluzioni e che appartiene ai titolarissimi, anche se l’eventuale alternativa più che un’opzione è una soluzione anche lui. Perché Gilmour è il giocatore che Conte ha voluto fortemente a Napoli. Un giocatore più verticale e più pragmatico nella gestione del pallone, però che può garantire qualità e possesso anche lui e un certo tipo di equilibrio.

Un Napoli che dal punto di vista tattico sarà quello del 4-4-2, ma evidentemente considerando ancora le emergenze, soprattutto lì davanti alto a sinistra. Neres non è ancora pronto, l’obiettivo suo è rientrare con il Parma. Allora in quella posizione scivolerà McTominay, ma per un Napoli che durante la partita come sempre fa sa anche cambiare. Allora imposterà a tre cercando equilibri differenti, con ancora Olivera adattato centrale, in una posizione che può diventare la sua e nella quale piace tanto a Conte. E poi lì davanti la coppia Lukaku-Raspadori, due che sembrano fatti per giocare insieme. Questo è un momento in cui anche Raspadori può essere funzionale a Lukaku, che non segna da tre partite ma ha nel Genoa uno degli avversari al quale ha segnato di più, 7 reti e in casa contro il Grifone ha sempre fatto gol”.