Alisson in dubbio per Verona! KK: piccolo problema fisico, già scelto il sostituto
Un piccolo punto interrogativo accompagna le scelte di formazione del Napoli in vista della trasferta di Verona. A sollevarlo è stato Valter De Maggio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi in particolare sulla posizione di Alisson Santos. Secondo il giornalista, il brasiliano starebbe convivendo con un lieve fastidio fisico emerso nelle ultime ore, una situazione che potrebbe indurre Antonio Conte a non rischiarlo dal primo minuto.
Problema per Alisson: tocca a Giovane?
“Ci sarebbe un piccolo problema per Alisson Santos che potrebbe spingere Conte a non puntare su di lui dall’inizio – ha spiegato De Maggio – se questo fastidio non dovesse passare, il brasiliano non verrebbe rischiato e giocherebbe Giovane”. Nessun allarme, però, come sottolineato dallo stesso De Maggio, che ha invitato alla calma. In caso di forfait dell’ex Sporting, potrebbe così aprirsi una chance dal primo minuto per Giovane Santana, nella sfida contro l’Hellas Verona.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro