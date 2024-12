Ambrosino, che impatto! Entra, segna e prende 6,5 in pagella: "Ma ringrazi Sepe"

C'è gioia anche per Giuseppe Ambrosino in questo Boxing Day di Serie B. L'attaccante in forza al Frosinone, ma di proprietà del Napoli, trova la rete che chiude la partita contro la Salernitana, regalata adesso in zona playout. I ciociari si impongono 2-0, di Ambrosino il secondo gol.

Nelle pagelle stilate dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Ambrosino prende un bel 6,5 con il seguente giudizio: "Entra benissimo e segna il gol del 2-0 sfruttando l'errore incredibile di Sepe e Velthuis".