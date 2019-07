Amichevoli a Dimaro in chiaro su Sky! In pay per view solo i test internazionali: i dettagli

Tre amichevoli in chiaro su Sky, quelle in programma a Dimaro. Le altre, quelle internazionali, in pay per view. E' quanto si apprende dal sito ufficiale di Sky Sport, che sottolinea come i test con Benevento, Feralpisalò e Cremonese saranno a disposizione degli abbonati in maniera gratuita, mentre quelli con Liverpool, Marsiglia e Barcellona (doppio match in questo caso) saranno in pay per view. Ecco il programma nel dettaglio.

Le amichevoli del Napoli su Sky Sport Serie A

Napoli-Benevento: sabato 13 luglio, ore 17.30, Dimaro (Sky Sport Serie A)

Napoli-Feralpisalò: venerdì 19 luglio, ore 17.30, Dimaro (Sky Sport Serie A)

Napoli-Cremonese: mercoledì 24 luglio, ore 17.30, Dimaro (Sky Sport Serie A)

Le amichevoli del Napoli su Sky in pay per view

Napoli-Liverpool: domenica 28 luglio, ore 18, Murrayfield Stadium Edimburgo

Olympique Marsiglia-Napoli: domenica 4 agosto, ore 21, Vélodrome di Marsiglia

Napoli-Barcellona: mercoledì 7 agosto, ore 1, Miami

Napoli-Barcellona: sabato 10 agosto, ore 20.30, Detroit