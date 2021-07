Anche il Bayern non sarà al completo: out due big, quattro acciaccati ed in dubbio Muller

Per un Napoli decisamente rimaneggiato tra nazionali in vacanza ed infortuni, c'è anche un Bayern Monaco che fatica a ritrovarsi al completo. Quest'oggi Lewandowski, Goretzka e Musiala potrebbero essere schierati dall’inizio, ma - riferisce il Corriere dello Sport - sono ancora indisponibili il capitano Neuer e Kimmich, oltre agli infortunati Hernandez, Süle, Davies, Roca. In dubbio anche Müller per un problema muscolare.