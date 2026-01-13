Anguissa, piccolo problema alla schiena: le ultime sul rientro
Frank Zambo Anguissa ha accusato un lieve problema alla schiena, del tutto indipendente dal precedente infortunio muscolare alla gamba. Si tratta di una lombalgia che oggi ne ha limitato il lavoro in allenamento, ma che non dovrebbe avere ripercussioni sui tempi di recupero, riferisce Sky Sport.
L’obiettivo - spiega l’emittente satellitare - resta il rientro almeno in occasione della sfida contro la Juventus a Torino. La situazione sarà monitorata giorno per giorno, anche se va precisato che il centrocampista non sarebbe stato comunque disponibile per le partite contro Parma e Sassuolo.
