Verona, le tre richieste di Sammarco alla squadra alla vigilia del Napoli

La vigilia al Bentegodi è carica di tensione e significati. L’Hellas Verona si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida che può incidere pesantemente sul finale di stagione. Tra rientri importanti e voglia di riscatto, il tecnico Paolo Sammarco ha tracciato la linea da seguire per i suoi.

Le richieste sono chiare: intensità, concentrazione e una prova di carattere per provare a fermare una delle squadre più forti del campionato. “Sarà una partita difficile e complicata. Il Napoli è molto forte nonostante le assenze”, ha spiegato Sammarco, riconoscendo apertamente il valore dell’avversario.

Parole che fotografano il rispetto per una squadra capace di mantenere ritmi alti e proporre un calcio offensivo anche quando deve fare i conti con indisponibilità pesanti. Il Verona sa che servirà una prestazione senza sbavature per restare in partita e provare a sorprendere gli azzurri.