Ufficiale Anguissa si aggiudica un altro Panini player: è l'MVP anche di Napoli-Verona

Frank Zambo Anguissa, autore del secondo gol del Napoli che chiude il match vinto dagli azzurri 2-0 contro il Verona, è l'MVP della sfida dello Stadio Maradona. Il centrocampista, autore di un'ottima prestazione, è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince per la terza volta in stagione il Panini Player of the Match. Di seguito la foto