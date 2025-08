Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, c'è Gutierrez: accordo con il Girona"

"Comolli fa il duro": questo è il titolo scelto come principale della prima pagina di oggi dal Corriere dello Sport. Regole Juventus: Vlahovic scaricato, scontro con Weah. Reclami anche per Douglas Luiz: "Questo club merita rispetto". Dusan è in vendita, ma serve un offerta. Tim vuole il Marsiglia? Proposta bassa, così può finire in un angolo. Questione arrivi: Kolo può tornare, Sancho arriva solo se parte un esterno.

In taglio alto, spazio ai campioni in carica: "Napoli, c'è Gutierrez". Accordo con il Girona per il terzino sinistro. Affare da 18 milioni, adesso Manna cerca l'intesa con lo spagnolo. Pressing su Miretti per la mediana, mentre tra i possibili partenti figura Raspadori. L'Atletico Madrid parla con i procuratori: il club di DeLa chiede 30 milioni.