Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli, c'è Gutierrez"

"Il mio Milan" dice Massimiliano Allegri a La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il tecnico livornese racconta il suo ritorno in rossonero: "Questo gruppo ha tanta qualità e testa giusta". Il Milan ha chiuso la tournée in Asia e Australia con una goleada. I rossoneri hanno salutato l’estate dall’altra parte del mondo con un netto 9-0 sul Perth Gloryy, in una sfida senza storia. A segno Terracciano, Okafor (doppietta), Comotto su rigore, Chukwueze, Leao (doppietta), Ricci e Musah,

L'Inter - "Lautaro ha fame": dallo Scudetto al Mondiale, voglia di rivincita per il capitano nerazzurro, pronto a trascinare la formazione allenata da Cristian Chivu nella nuova annata.

Calciomercato - Spazio in primo piano anche al calciomercato e alle mosse di Napoli e Juventus: "Kolo MuaSÌ". "Vuole tornare", ha detto Comolli. Juventus e PSG vicine all'intesa. E intanto il Napoli di Conte punta Gutierrez.