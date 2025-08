Prima pagina Tuttosport: "Inter, Lookman a oltranza. Cuadrado va al Pisa"

vedi letture

"Hjulmand leader da Juve": questo è il titolo di spicco della prima pagina di oggi di Tuttosport, riferendosi ad un'intervista concessa al quotidiano da Pantaleo Corvino che aveva portato il danese a Lecce. Prosegue l'esperto dirigente: "Regista di personalità e ragazzo straordinario. Vlahovic? Frenato dalle critiche esagerate: come si fa a chiedergli di più?". Fiducia per Kolo Muani, ma occhio al Tottenham. Nottingham su Douglas Luiz. Idea O'Riley in alternativa a Hjulmand.

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo in taglio alto: "Toro, allarme difesa. Non basta Ouattara". Altro 1-3 col Monaco: granata troppo fragili, urgono rinforzi. Con il club del Principato si tratta il terzino sinistro (ieri a segno), ma dietro serve anche altro. Spavento Israel: trauma cranico. Maripan: "L'Europa? Dobbiamo crederci. Aboukhlal mi piace". Granata dunque protagonisti fin qui di un precampionato con più ombre che luci.