Arriva il mese più importante: la matematica per lo Scudetto e la prima volta ai quarti

Ci siamo. Il Napoli è pronto da ogni punto di vista a vivere un ricchissimo mese di aprile che può rivelarsi letteralmente storico

Anticipo di Champions Si parte con la prima delle tre sfide al Milan. Una gara che Spalletti punta ad affrontare al meglio - sicuramente come formazione titolare e auspica anche come atteggiamento - per riprendere subito il discorso interrotto dalla sosta e avvicinare la matematica, parallelamente provando a rovinare ulteriormente il trend del Milan.

Ci siamo. Il Napoli è pronto da ogni punto di vista a vivere un ricchissimo mese di aprile che può rivelarsi letteralmente storico. Molti l'hanno già definito addirittura il mese più importante della storia del club partenopeo: in effetti la squadra di Luciano Spalletti potrebbe avere la possibilità di chiudere matematicamente i giochi per il terzo Scudetto, un traguardo atteso dalla bellezza di 33 anni, e nel frattempo giocarsi per la prima volta nella sua storia i quarti di finale di Champions League.

Turnover prima e durante e i quarti

Un successo col Milan permetterebbe poi di gestire al meglio le risorse successivamente. Spalletti infatti potrebbe ricorrere ad un ampio turnover a seguire contro il Lecce, per la gara che anticipa l'andata dei quarti, e poi in quella contro il Verona che intermezza i 180' di Champions. Potrebbe essere un vantaggio non da poco considerando invece la classifica traballante del Milan che non può permettersi passi falsi.

Prima ipotesi di data-Scudetto

Il mese si concluderà con la trasferta di Torino e poi il derby campano con la Salernitana. Il 29 aprile: la data ipotizzata per la matematica qualora il Napoli dovesse tenere questo trend (così come le rivali). La coincidenza peraltro è tutt'altro che banale: proprio al 29 aprile di 33 anni fa risale l'ultimo campionato vinto dai partenopei. Un motivo in più per provare a chiudere subito i giochi.

Domenica 2 aprile, ore 20.45: Napoli-Milan (Serie A)

Venerdì 7 aprile, ore 19: Lecce-Napoli (Serie A)

Mercoledì 12 aprile, ore 21: Milan-Napoli (Champions League)

Sabato 15 aprile, ore 18: Napoli-Hellas Verona (Serie A)

Martedì 19 aprile, ore 21: Napoli-Milan (Champions League)

Domenica 23 aprile, ore 20.45: Juventus-Napoli (Serie A)

Sabato 29 aprile, ore 15: Napoli-Salernitana (Serie A)