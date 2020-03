Arsenal, brutto infortunio per l'ex obiettivo azzurro Torreira: in dubbio la Copa America

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Il centrocampista dell'Arsenal Lucas Torreira potrebbe non essere disponibile per diversi mesi dopo essersi procurato la frattura della caviglia destra lunedì, nel match di Coppa d'Inghilterra vinto (2-0) contro il Portsmouth. Lo ha annunciato il club. Il 24enne nazionale uruguaiano era uscito in barella al 16', dopo aver subito un fallo molto violento dal difensore James Bolton, non fischiato dall'arbitro. L'Arsenal, già privo di Sead Kolasinac e Cédric Soares per qualche settimana, ha dichiarato che la durata dell'indisponibilità di Torreira sarà nota dopo ulteriori esami. La sua partecipazione all'edizione 2020 della Copa America, che si svolgerà in Argentina e Colombia dal 12 giugno, è tuttavia in dubbio. (ANSA).