Attesa Lukaku, tornerà in gruppo? Faccia a faccia con Conte decisivo

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(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Lukaku in campo con i compagni di squadra o a parte? E' questa la domanda che ci si fa a Napoli oggi con il rientro dell'attaccante dopo un mese di assenza, rimasto in Belgio, senza avvisare il Napoli, per proseguire il recupero dall'infortuno. Ieri il bomber è tornato a Napoli e oggi si presenterà a Castel Volturno, dove potrebbe avere un incontro con il tecnico Conte, che espresse la sua delusione quando l'attaccante tornò a Castel Volturno due settimane fa per qualche ora senza passare dal suo ufficio.

Lukaku, dopo l'infortunio subito nella preparazione estiva, è tornato in campo il 25 gennaio, ma da allora ha giocato solo alcuni minuti, per poi scegliere di restare in patria. Il Napoli gli comminerà anche una multa per questa sua assenza. (ANSA).