Scudetto Inter, Tmw dà 8 a Zielinski: "Tra i migliori! Chi lo avrebbe mai detto?"

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Uno dei voti più alti va al centrocampista ex Napoli: dopo una prima stagione ai margini, il polacco si è ritrovato sotto la gestione Chivu

"Zielinski 8 - E chi lo avrebbe mai detto che alla fine di questa stagione sarebbe stato uno dei migliori dell'Inter?", scrive così TuttoMercatoWeb.com nel pagellone per lo scudetto dell'Inter. Dunque, uno dei voti più alti va al centrocampista ex Napoli: dopo una prima stagione ai margini in nerazzurro, il polacco si è ritrovato sotto la gestione Cristian Chivu diventando tra i protagonisti del tricolore.

"La cura Chivu lo ha rigenerato, lo spostamento in cabina di regia, quando Calhanoglu era costretto ai box, ha fatto il resto. Sei gol fatti come impreziosimento di una stagione da protagonosta assoluto. Ha fatto ricredere tutti coloro che pensavano non potesse tornare sui livelli di Napoli e la sia firma su questo Scudetto dell'Inter, il suo secondo personale dopo quello del 2023, è stata enorme".