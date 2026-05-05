Como-Napoli, la squadra di Conte ha registrato il peggior PPDA del campionato: il dato

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Il dato evidenzia una prestazione difensiva meno aggressiva rispetto agli standard abituali degli azzurri.

Nel match contro il Como , il Napoli ha fatto registrare un dato di PPDA pari a 26.6, il peggiore della sua stagione in campionato. Un valore così alto indica una minore intensità nel pressing, con gli avversari che hanno avuto più libertà di manovra prima di subire un’azione difensiva.

Un segnale da non sottovalutare

Il dato evidenzia una prestazione difensiva meno aggressiva rispetto agli standard abituali degli azzurri. Il PPDA (Passes Per Defensive Action) è infatti un indicatore chiave per misurare la pressione esercitata: più è basso, maggiore è l’intensità del pressing. Questo rendimento contro il Como suggerisce quindi una difficoltà nel recupero alto del pallone, anche grazie alla predisposizione della squadra di Fabregas di saper partire dal basso sfruttando la bravura nel gioco con i piedi di Butez.