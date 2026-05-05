Kvara, il fratello nel mirino del Bayern: altri club europei interessati

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Il Bayern resta in pole position, ma la concorrenza internazionale è destinata ad aumentare.

Il Bayern Monaco ha messo nel mirino il giovane Tornike Kvaratskhelia, esterno sinistro classe 2009 e fratello della stella del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, appena sedicenne, è già volato a Monaco di Baviera per incontrare i dirigenti del club bavarese e visitare le strutture, primo passo di una possibile trattativa.

Un talento già sotto osservazione internazionale

Nonostante la giovane età, Tornike Kvaratskhelia ha già attirato l’attenzione di diversi club europei. Sabato scorso è arrivata anche la prima convocazione con la prima squadra della Dinamo Tbilisi, segnale di una crescita rapida e promettente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Georgia, il Bayern resta in pole position, ma la concorrenza internazionale è destinata ad aumentare.