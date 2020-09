Barcellona, senza Suarez e Vidal vince in amichevole: 45 minuti per Messi

Dopo tutte le polemiche delle ultime settimane il nuovo Barcellona di Ronald Koeman ha giocato il suo primo test amichevole. I blaugrana, che non giocheranno in questa prima giornata di Liga, hanno vinto l'amichevole contro il Gimnastic per 3-1. In gol Dembele, Griezmann e Coutinho, in campo anche Lionel Messi. Il numero 10 ha giocato i primi 45 minuti, assenti invece Suarez e Vidal accostati a Juventus e Inter. I catalani esordiranno in Liga mercoledì contro il Girona.