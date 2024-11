Bari, Luigi De Laurentiis rompe il silenzio: novità su possibili acquirenti dal Kuwait

In casa Bari sale l’attesa per la conferenza stampa che l’amministratore unico Luigi De Laurentiis dovrebbe convocare nei prossimi giorni rompendo così un silenzio che dura dall’estate. Sarà questa l’occasione per parlare degli obiettivi del club, del budget e probabilmente anche della trattativa con l’emiro del Kuwait Malik Al-Hamoud Al-Sabah di cui non si parla ormai più da mesi.

Come riporta L’edicola del Sud dopo quattro mesi di voci l’emiro è sparito dai radar con l’ultimo segno tangibile che rimane la foto a Milano che lo ritrae assieme a De Laurentiis a fine luglio. Da allora Al-Sabah non ha più fatto sapere nulla né tantomeno si è più visto a Bari nonostante sembrasse certa la sua presenza alla Fiera del Levante.

Anche De Laurentiis non ha più parlato ufficialmente della vicenda e probabilmente nel corso della conferenza stampa sarà fatta chiarezza anche perché persiste il giallo relativo al patto di riservatezza che non sarebbe stato mai inviato ai legali dell’emiro bloccando di fatto ogni trattativa.