Belgio, critiche al ct Garcia: gli ultimi risultati sono deludenti

Non sono stati rassicuranti e convincenti gli ultimi risultati del Belgio. Sotto accusa l'ex allenatore del Napoli e attuale ct, Rudi Garcia, che nei giorni scorsi ha provato a difendersi e soprattutto a difendere la sua squadra. Ecco le sue parole nel corso della conferenza stampa di ieri.

"Dobbiamo stare attenti a non reagire nella foga del momento, siamo un po' emotivi e delusi. L'importante è dare il massimo in campo. Dobbiamo essere concentrati e lo siamo tutti. Sappiamo a cosa puntiamo. Tutti sono motivati e abbastanza calmi. Il mio rapporto con la dirigenza? Non ho bisogno di rassicurazioni. Ognuno fa il suo lavoro, ho un po' di esperienza e chi critica i miei giocatori non è un tifoso belga", le sue parole.