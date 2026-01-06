Tre gare al Maradona, ma sold-out lontano: il punto sulle prevendite
TuttoNapoli.net
Non ci sono ancora sold-out per le prossime tre sfide al Maradona in meno di due settimane. Si parte domani e si concluderà sabato 17 col Sassuolo. Nel mezzo la sfida di mercoledì prossimo contro il Parma. Per la partita contro l'Hellas Verona, complice il giorno durante la settimana e l'orario (18.30), fino a ieri erano esaurite solo le due Curve superiori mentre erano quasi terminati i biglietti per i Distinti superiori. Buon ritmo, invece, per la prevendita col Parma e col Sassuolo con Distinti inferiori e Curve superiori esaurite e ancora diversi giorni di tempo per approfittarne. Per tornare al Maradona un mese dopo e con una coppa in più in bacheca.
Pubblicità
Notizie
Copertina UfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
07 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com