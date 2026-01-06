Tre gare al Maradona, ma sold-out lontano: il punto sulle prevendite

Non ci sono ancora sold-out per le prossime tre sfide al Maradona in meno di due settimane. Si parte domani e si concluderà sabato 17 col Sassuolo. Nel mezzo la sfida di mercoledì prossimo contro il Parma. Per la partita contro l'Hellas Verona, complice il giorno durante la settimana e l'orario (18.30), fino a ieri erano esaurite solo le due Curve superiori mentre erano quasi terminati i biglietti per i Distinti superiori. Buon ritmo, invece, per la prevendita col Parma e col Sassuolo con Distinti inferiori e Curve superiori esaurite e ancora diversi giorni di tempo per approfittarne. Per tornare al Maradona un mese dopo e con una coppa in più in bacheca.