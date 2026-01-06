Prima pagina

Il Mattino: "Sfida a tre"

Oggi alle 00:15Notizie
di Davide Baratto

"Sfida a tre", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della lotta al vertice in Serie A. Il sommario: "Chivu, Conte e Allegri per la corsa scudetto. Infortunio Neres, niente gara con il Verona". Di seguito la prima pagina integrale.