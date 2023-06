"Ben 17 gol nel 2023, nessuno meglio di lui": le pagelle dei quotidiani per Osimhen

Nel 2-0 della squadra di Spalletti, tanto per cambiare segna ancora Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

Il Napoli vince anche nella 38^ di Serie A contro la Sampdoria. Nel 2-0 della squadra di Spalletti, tanto per cambiare segna ancora Victor Osimhen, che è da 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Ben 17 gol nel 2023: nessuno meglio di lui nei 5 maggiori campionati europei". Stesso voto per Tuttosport, mentre sale a 7 la sua valutazione per il Corriere dello Sport e per TuttoNapoli: "Gioca spesso spalle alla porta nel primo tempo, ma comunque è sempre una minaccia. Nella ripresa è sicuramente più pericoloso perché viene servito meglio in profondità e su una di queste situazioni si procura il rigore che poi trasforma".

Infine è da 7 per TMW: "Per un tempo spara a salve, quasi sempre alle stelle. Poi il solito guizzo in area di rigore, l'ennesimo rigore conquistato e la ventiseiesima rete del suo campionato. Premiato nel pre-partita come miglior attaccante dell'anno, si prende ufficialmente anche la palma di capocannoniere. Una chiusura nel sengo del gol".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 7