Bologna, lavoro a parte per un difensore: è in dubbio per il Napoli

vedi letture

Seduta mattutina per il Bologna in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoBolognaweb.it, nell’allenamento odierno a Castel Debole, Nicolò Casale ha lavorato a parte. Il centrale, reduce da un affaticamento muscolare, resta dunque in dubbio e solo domattina verranno sciolte le riserve sulla sua eventuale convocazione. Regolarmente in gruppo, invece, Santiago Castro.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).