Donnarumma, il PSG lo mette alla porta: spunta una big di Premier

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il Manchester United e' pronto a investire per rilanciarsi, e nel mirino del club inglese non c'e' solo Benjamin Sesko, centravanti sloveno del Lipsia che lo scorso anno ha segnato 22 gol, ma anche Gianluigi Donnarumma. Mentre per il primo lo United e' in vantaggio sul Newcastle - Sesko ha infatti espresso il desiderio di giocare con la maglia dei Red Devils - diversa la situazione del portiere azzurro. Donnarumma ha il contratto in scadenza al Psg a giugno 2026, e al momento la trattativa per il rinnovo non si sbloca.

L'arrivo di Chevalier dal Lilla e' stato interpretato come un segnale: la societa' parigina sta attuando una politica di riduzione dei costi, e a Donnarumma sarebbe stato offerto un contratto al ribasso. Di fronte agli scetticismi del capitano della nazionale azzurra, il Psg si e' cautelato acquistando un portiere ritenuto in grado di fare il titolare. Per questo, scrive il Telegraph, lo United si e' fatto avanti: la trattativa e' ancora in fase preliminare, da Manchester ci sarebbe stato solo un sondaggio con Campos, il direttore sportivo del club neo campione d'Europa. Ma la situazione potrebbe aver sviluppi (ANSA).