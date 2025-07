Ufficiale Strefezza lascia il Como e va all’Olympiacos: sfiderà il Napoli in amichevole

Gabriel Strefezza vola in Grecia, adesso è anche ufficiale. L’attaccante brasiliano lascia il Como a titolo definitivo e firma con l'Olympiacos, che sfiderà il Napoli in amichevole giovedì 14 agosto alle ore 18:00. Di seguito il comunicato del club ellenico.

Il comunicato ufficiale dell'Olympiacos

"La società Olympiacos FC annuncia l’acquisizione di Gabriel Strefezza. L’esterno brasiliano è nato a San Paolo il 18 aprile 1997. Ha iniziato la sua carriera in Brasile, inizialmente nell’Accademia del Corinthians e successivamente nel Penapolense. Nel 2016 si è trasferito in Italia firmando con la SPAL, giocando in seguito con Juve Stabia e Cremonese con la formula del prestito. Nel 2021 ha firmato con il Lecce e nel gennaio 2024 è passato al Como, che lo ha acquistato a titolo definitivo nell’estate dello stesso anno. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 38 presenze con il Como in Serie A e Coppa Italia, con un bilancio di sei gol e cinque assist. In totale nella sua carriera ha giocato 123 partite nella massima serie del calcio italiano, con 16 gol e 10 assist. Gabriel, benvenuto all’Olympiacos!".

I dettagli dell'operazione

La cessione di Strefezza porterà nelle casse del Como circa 8 milioni di euro, tra parte fissa e bonus previsti nell’ambito dell’operazione. Il giocatore firmerà un contratto da quattro anni, con un ingaggio da circa 1,3 milioni di euro netti a stagione più bonus.