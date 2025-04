Bologna-Napoli, i rossoblù non battono gli azzurri da 6 anni: precedenti e quote

Bologna-Napoli incerto in questa sfida che chiude la 31ª giornata di Serie A. Azzurri che devono assolutamente vincere al Dall'Ara per coltivare il sogno scudetto ma i felsinei stanno viaggiando sulle ali dell'entusiasmo e sono assieme alla Roma la squadra più in forma del torneo.

I precedenti. Sfida numero 152 tra le due squadre, con 48 vittorie del Bologna, 42 pareggi e 61 vittorie del Napoli. Felsinei che non vincono in casa da 6 anni, 3-2 nel maggio 2019. Da allora tre pareggi (il più recente lo 0-0 del settembre 2023) e due vittorie partenopee, l'ultima a gennaio 2022. Solo in un'occasione nelle ultime cinque partite si sono segnati più di due gol. Vincenzo Italiano non ha mai battuto Antonio Conte nei precedenti tre incontri, riuscendo a strappare giusto un pari. Bilancio negativo anche contro il Napoli: 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Conte ha battuto il Bologna 8 volte su 13, pareggiando 4 e perdendo una sola volta, alla guida dell'Inter a San Siro nel luglio 2020.

Le quote. Bologna che è reduce da una striscia di cinque vittorie consecutive in campionato, che diventano 6 se consideriamo anche la Coppa Italia. Momento magico per la squadra di Vincenzo Italiano che dopo il rodaggio iniziale e tolto il peso della Champions ha cominciato a volare. Da due partite la difesa non incassa reti. Fattore campo che sta pesando tantissimo: al "Dall'Ara" i rossoblù hanno vinto le ultime sei partite e, allargando il discorso 9 delle ultime 11 (con un pari e una sconfitta). E da 8 gare consecutive in casa segna almeno due reti. Napoli che ha battuto il Milan ma da troppo tempo viaggia a corrente alternata: vince in casa, pareggia (o perde) in trasferta. Nello specifico nelle ultime 4 partite lontano dal "Maradona" sono arrivati tre pareggi e una sconfitta. Interessante la quota maggiorata di Snai al multigol 1-6, pagato 8 volte la posta giocata.