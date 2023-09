Bologna-Napoli, un solo ko nelle ultime 7 al Dall'Ara per gli azzurri: i precedenti e i dati statistici

Alle 18 il Napoli scende in campo contro il Bologna per quella che potrebbe essere la gara crocevia della stagione dei campioni d'Italia.

Alle 18 il Napoli scende in campo contro il Bologna per quella che potrebbe essere la gara crocevia della stagione dei campioni d'Italia. Di seguito i dati statistici e i precedenti tra i due club al Dall'Ara. Il Bologna è la squadra contro cui il Napoli ha segnato più gol in Serie A: 194 reti in 128 sfide: i partenopei conducono nel computo delle vittorie contro i rossoblù (49 vs 41), con 38 pareggi che completano il bilancio. Bologna e Napoli hanno pareggiato l’ultimo confronto di campionato (2-2 lo scorso 28 maggio al Dall’Ara) e non registrano almeno due pareggi di fila in Serie A dal periodo tra il dicembre 1979 e il novembre 1980 (tre in quel caso).

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime sette partite casalinghe contro il Napoli in campionato: 3-2 il 25 maggio 2019 (2 pari, 4 sconfitte), dopo che nelle precedenti sette al Dall’Ara contro i partenopei in Serie A aveva invece ottenuto tre successi. Nel 2023 solo la Salernitana (12) ha pareggiato più match del Bologna in Serie A: 10 su 27, con 10 successi dei rossoblù e sette sconfitte a completare il bilancio nel periodo.

Il Bologna è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove gare casalinghe di campionato (3 vittorie, 5 pareggi), vincendo quella più recente (2-1 vs Cagliari) – gli emiliani potrebbero ottenere due successi di fila al Dall’Ara in Serie A per la prima volta dal novembre 2022 (tre in quel caso). Il Napoli ha registrato una sconfitta e un pareggio nelle ultime due gare di campionato, i partenopei non infilano una striscia di tre match di fila senza alcun successo in Serie A dall’aprile 2022 (vs Fiorentina, Roma ed Empoli). Napoli (21, al pari della Roma) e Bologna (20) sono due delle prime cinque squadre per tiri tentati nello specchio in questo campionato, davanti a loro troviamo Inter e Atalanta (entrambe 24).