Prima pagina Corriere dello Sport su Osimhen-Juventus: "Muro Napoli: DeLa lo vuole arabo"

"DeLa lo vuole arabo". Il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è dedicato a Victor Osimhen. L'attaccante di proprietà del Napoli, e in prestito al Galatasaray, è molto ambito sul mercato con la Juventus che lo vorrebbe alle sue dipendenze nella prossima stagione. "Muro Napoli per Giuntoli". Il presidente del Napoli "spinge Osi all'Al-Hilal e frena la Juventus: preferisce che il centravanti si trasferisca a Riyad, ma i bianconeri insistono: da febbraio solo 2 gol per Vlahovic e Kolo Muani"