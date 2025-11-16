Borussia, Adeyemi nei guai: maxi-multa per armi ricevute tramite TikTok

Karim Adeyemi e la compagna, la rapper svizzera Loredana Zefi, sono finiti nei guai: la polizia tedesca li ha denunciati per possesso illegale di armi. Poco più di un anno fa erano state trovate in loro possesso due armi la cui acquisizione e detenzione costituiscono reato in Germania. Dopo mesi di indagini è arrivata la sanzione, che secondo la BILD ammonterebbe a circa 450mila euro. Una multa pesante, da pagare in 60 rate giornaliere da 7.500 euro.

Adeyemi, ex obiettivo anche del Napoli, ha comunque “schivato” il carcere e non avrà precedenti penali. Per il momento il giocatore del Borussia Dortmund si riserva il diritto alla propria privacy e al silenzio. Il suo agente Jorge Mendes ha lasciato intendere che le armi provenissero da una "scatola misteriosa" ordinata su TikTok. Quanto al Borussia Dortmund, il club ha ribadito: "Il nostro club prende sempre sul serio le accuse penali e le considera un’opportunità per discuterne con i propri dipendenti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza".