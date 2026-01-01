Lazio, le ultime di formazione verso il Napoli: Sarri ritrova due titolari

vedi letture

La prima del nuovo anno. La Lazio torna all'Olimpico e ospita il Napoli di Conte. Dopo il pareggio contro l’Udinese, Sarri ritrova Guendouzi e Basic, rientrati dalle rispettive squalifiche, mentre restano indisponibili Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Coppa d’Africa, oltre a Rovella, ancora in fase di recupero dopo l’operazione alla pubalgia.

Stando a quanto riferito dal portale LaLaziosiamonoi, non sono previsti cambiamenti in difesa: davanti a Provedel dovrebbero essere confermati Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. A centrocampo torneranno Guendouzi e Basic, con Cataldi nuovamente in cabina di regia. In attacco, al centro del tridente potrebbe essere confermato Noslin, affiancato da Cancellieri e Zaccagni sugli esterni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Vecino, Belahyane, Isaksen, Pedro, Castellanos. All.: Sarri.