Ufficiale Neymar-Santos, avanti insieme: c’è l’annuncio del rinnovo del contratto

vedi letture

(ANSA-AFP) - ROMA, 01 GEN - Neymar continuerà a vestire la maglia del Santos. Il campione brasiliano ha prolungato il contratto che lo legherà al club fino alla fine del 2026: per l'attaccante 33enne la stagione non è stata delle migliori anche a causa dei ripetuti infortuni. Ma ha dato una mano alla squadra evitando la retrocessione dalla massima serie. Il Santos ha pubblicato un video enigmatico che mostra una vista aerea dello stadio Vila Belmiro con la data del 31 dicembre 2026, accompagnato dal testo: "Il momento si avvicina", senza però menzionare il giocatore. (ANSA-AFP).