Tuttonapoli Top10 Gol 2025 - Al primo posto il gol più bello e importante della stagione

vedi letture

Un anno di gol belli, decisivi, storici, indimenticabili. Come ogni 31 dicembre, ecco la classifica delle dieci reti più belle di questa stagione per la squadra di Conte. Un 2025 che ha portato in bacheca lo scudetto e la Supercoppa. Tanti protagonisti in vetrina: McTominay, Anguissa, Neres, Hojlund, De Bruyne, Lukaku. Non è stato facile scegliere tra tante prodezze. Ecco le nostre. Ecco le singole posizioni dopo che la nostra redazione ha stilato la classifica, come ogni anno, dei gol più belli.

1) McTominay in Napoli-Cagliari 2-0 del 23 maggio

Pochi dubbi sul primo posto, la rete di McTominay al Cagliari, la rovesciata al 42esimo del primo tempo che vale il sorpasso all'Inter (che vinceva a Como). Un gesto tecnico clamoroso, su assist di Politano, per chiudere nel migliore dei modi l'annata tricolore. 23 maggio 2025, data storica, incisa sulla pelle. Con un protagonista assoluto, l'Mvp della Serie A. Scott da Manchester.