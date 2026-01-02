Prima pagina

Corriere dello Sport: "Napoli, cambia tutto sul mercato"

Corriere dello Sport: "Napoli, cambia tutto sul mercato"TuttoNapoli.net
di Fabio Tarantino

"Cancelo d'Oro". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sul calciomercato. Uno dei nomi più caldi è quello di Joao Cancelo, pronto a lasciare l'Al Hilal nonostante un ingaggio da 18 milioni di euro. Il difensore vuole il Barcellona ma l'Inter, che cerca un terzino dopo gli infortuni di Dumfries e Darmian, potrebbe inserirsi nella corsa. Una sola condizione: il club saudita dovrebbe coprire l'ingaggio del portoghese.

In prima pagina anche la Juventus, alla ricerca di rinforzi soprattutto a centrocampo. Il club bianconero ormai da qualche settimana è sulle tracce di Xaver Schlager, calciatore austriaco di proprietà del Lipsia. Un affare che la Juventus potrebbe stringere a stretto giro, con l'intento di regalare un nuovo rinforzo al tecnico Luciano Spalletti.

"Napoli, cambia tutto sul mercato" si legge di spalla con riferimento alla nuova strategia sul mercato. 