Prima pagina

Gazzetta: "La Roma vede Raspadori, la Lazio vende Castellanos"

Oggi alle 08:00Notizie
di Fabio Tarantino

"II Diavolo addosso" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. II Milan a Cagliari nell'anticipo della 18esima giornata di Serie A tenta il sorpasso in vetta. Allegri convoca Fullkrug per la prima volta e ritrova Leao. Sul mercato la tentazione è Kim.

Calciomercato - "La Roma vede Raspadori, la Lazio vende Castellanos": Taty al West Ham per 30 milioni di euro, la Lazio di Lotito si prepara al mercato. L'azzurro pronto a lasciare l'Atletico Madrid per Gasp. Cancelo intanto può tornare all'Inter: c'è l'ok dall'Arabia, ora la palla passa al terzino portoghese.