Gazzetta: "La Roma vede Raspadori, la Lazio vende Castellanos"
"II Diavolo addosso" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. II Milan a Cagliari nell'anticipo della 18esima giornata di Serie A tenta il sorpasso in vetta. Allegri convoca Fullkrug per la prima volta e ritrova Leao. Sul mercato la tentazione è Kim.
Calciomercato - "La Roma vede Raspadori, la Lazio vende Castellanos": Taty al West Ham per 30 milioni di euro, la Lazio di Lotito si prepara al mercato. L'azzurro pronto a lasciare l'Atletico Madrid per Gasp. Cancelo intanto può tornare all'Inter: c'è l'ok dall'Arabia, ora la palla passa al terzino portoghese.
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
