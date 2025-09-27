Box Office, Ag4in sfonda il mezzo milione di euro: ieri superato da Di Caprio
Continua ad incassare, anche se perde una posizione, Ag4in, Il film del quarto scudetto del Napoli. In attesa del boom per il weekend, il documentario ieri ha incassato altri 183.598 euro, per un totale in tre giorni di 514.796 euro. Perde una posizione e ieri s'è classificato secondo perché, come prevedibile, conquista la vetta Una battaglia dopo l’altra, il film di Anderson con Leonardo Di Caprio che ieri ha incassato 194.589 euro. Di seguito i dati riportati da Cineguru.
1 – Una battaglia dopo l’altra – 194.589 euro (26.225 spettatori) – tot. 335.828 *2GG
2 – Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli – 183.598 euro (16.471 spettatori) – tot. 514.796 *3GG
3 – La casa delle bambole di Gabby – 93.251 euro (13.721 spettatori) – tot. 178.035 *2GG
