Cremonese-Napoli, solo una vittoria azzurra allo Zini: i precedenti

© foto di Federico De Luca
Ieri alle 23:00
di Antonio Noto

Domenica 28 dicembre riparte il campionato per il Napoli, fresco vincitore della Supercoppa italiana. Gli azzurri scendono in campo allo Stadio Zini di Cremona dove hanno disputato otto sfide contro i padroni di casa in Serie A.

In totale il Napoli è rimasto imbattuto in 14 occasioni su 16 contro la Cremonese in campionato (8V, 6N), vincendo entrambe le ultime due nella stagione 2022/23 con uno score tra andata e ritorno di 7-1. La Cremonese ha perso solo una delle otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (2V, 5N), tuttavia proprio quella più recente il 9 ottobre 2022 (1-4).