Prima pagina

Corriere dello Sport: "Attenti al Lucio. Napoli, l'oro di Aurelio...."

Corriere dello Sport: "Attenti al Lucio. Napoli, l'oro di Aurelio...."TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

"Attenti al Lucio" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Il calendario da sfruttare per la formazione bianconera che riparte questa sera dalla trasferta di Pisa. Le prossime 5 partite diranno molto sul futuro della Juve: Bremer e Yildiz guidano l'operazione rimonta. Dopo Gilardino le sfide con Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. 

"Napoli, l'oro di Aurelio", il titolo a centro pagina annunciando che si complica l'affare Mainoo. Mercato a saldo zero per i partenopei con in uscita Lucca, Marianucci, Vergara ma anche Mazzocchi e Ambrosino