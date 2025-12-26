Ufficiale

Castel Volturno, oggi gruppo in campo in mattinata: il report del club

Castel Volturno, oggi gruppo in campo in mattinata: il report del club
Oggi alle 21:57Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 15:00 allo stadio Zini contro la Cremonese. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico, scrive quest'oggi il club azzurro sul proprio sito web per aggiornare la situazione da Castel Volturno. 

Sulle scelte di formazione, secondo Sky in difesa probabile conferma per Di Lorenzo nel terzetto davanti a Milinkovic-Savic con Buongiorno favorito su Juan Jesus. Altro piccolo punto di domanda sulla corsia sinistra dove Olivera pare in leggero vantaggio su Spinazzola e Gutierrez. Sul lato destro invece c'è in pole Politano. Tridente d'attacco con Lang ed Elmas in lotta con l'ex Ajax avanti nel ballottaggio. 