Neres in Nazionale? Chi sono i suoi 'rivali' e cosa pensa Ancelotti

vedi letture

Il tema è di grande attualità: Neres merita la convocazione in Nazionale? Ancelotti ci pensa? Ne parla anche Tmw con un focus dettagliato su quelle che sono le componenti relative all'eventuale chiamata del ct.

"Il suo rendimento e anche una storia Instagram del compagno Noa Lang, che ha taggato Ancelotti ricordandogli che è stato Neres I'MVP della Supercoppa - ha riaperto il dibattito in chiave verdeoro. In un reparto già ricchissimo per il Brasile di Carlo Ancelotti, dove Vinícius, Raphinha e Rodrygo sembrano intoccabili, Neres ora si candida: anche se manca dal giro della Nazionale brasiliana dal marzo 2019, nessuno tra questi attraversa uno stato di forma migliore dell'ex Benfica. I numeri parlano chiaro: doppietta all'Atalanta, gol alla Roma, assist con la Juventus, rete al Milan e doppietta al Bologna. Nessun brasiliano ha prodotto tanto nell'ultimo mese. Dribbling (67), progressioni (51) e una media di palloni persi ai minimi della carriera completano il quadro. A 29 anni, Neres sembra finalmente aver trovato la sua dimensione. E mentre il Napoli ritrova certezze offensive, il brasiliano sta iniziando a colmare il vuoto lasciato da Khvicha Kvaratskhelia. Con pieno merito".