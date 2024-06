Video Brutto infortunio per Milik in Nazionale: fidanzata in lacrime, Europeo a rischio

L'Europeo 2024 di Arkadiusz Milik è a forte rischio. L'attaccante della Juve nella partita contro l'Ucraina è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 2 minuti 07.06.2024 22:10 di Davide Baratto @davidebaratto04 vedi letture diTwitter: TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'Europeo 2024 di Arkadiusz Milik è a forte rischio. L'attaccante della Juventus nel corso della partita contro l'Ucraina è stato costretto a lasciare il campo dopo soli due minuti, a seguito di uno scontro con Ruslan Malinovskyi. L'ex giocatore del Napoliì è crollato a terra dolorante ed è uscito zoppicante tre minuti più tardi, aiutato da due membri dello staff medico. È ancora tutta da valutare l'entità dell'infortunio, ma in diretta dal campo le condizioni di Arek Milik hanno subito destato preoccupazione. I sue due connazionali Lewandowski e Szczesny sono andati immediatamente a consolarlo. Le telecamere hanno ripreso la fidanzata del polacco in lacrime mentre il suo compagno abbandonava il terreno di gioco. Milik ha una brutta storia di infortuni alle spalle dalla quale però era riuscito a uscire negli ultimi anni. Proprio durante l'esperienza a Napoli ad esempio rimediò per ben due volte la rottura del legamento crociato. Arek Milik skadad och utbytt mot Ukraina. pic.twitter.com/uLTnB0VGPj — Polski Futbolski (@PolskiFutbolski) June 7, 2024