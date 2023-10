Bufera sul Real Madrid, pres. LaLiga: "Florentino è intoccabile, si dimostri che corrompeva arbitri"

TuttoNapoli.net

Il calcio spagnolo è scosso dalle rivelazioni fatte dall'ex commissario arbitrale Villarejo nei confronti di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, e di alcune sue presunte azioni di corruzione svolte nei confronti degli arbitri nel passato. Ha detto la sua sulla vicenda anche Javier Tebas, presidente de LaLiga:

"Villarejo dice due cose, che Florentino ha corrotto gli arbitri e che è intoccabile. Per la prima, se ha qualcosa, lo dimostri. Villarejo parla molto, conosciamo sia la sua mente che le sue tattiche. Per questo spesso parlo di "giornalisti stile Villarejo": inventi una storia, pubblichi e poi vai in tribunale per vedere cosa c'è... Però la seconda parte, in cui dice che Florentino è intoccabile, propendo per credergli. Non è che lo dica Villarejo, è un fatto oggettivo", le dichiarazioni di Tebas.